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МОСИНФОРМ

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Свыше 260 московских дошкольников из группы риска смогут пойти в обычные детские сады благодаря проекту «Ранняя помощь»

Свыше 260 московских дошкольников из группы риска смогут пойти в обычные детские сады благодаря проекту «Ранняя помощь»

В Москве 266 детей с выявленными нарушениями развития к трем годам достигли возрастной нормы после участия в межведомственном проекте «Ранняя помощь».

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