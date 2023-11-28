Власти Шри-Ланки начали оформлять россиянам бесплатные визы

Решение Коломбо о выдаче бесплатных виз гражданам РФ на Шри-Ланку вступило в силу. Об нем было официально объявлено на электронной регистрации туристов департамента иммиграции и эмиграции этой южноазиатской страны.
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