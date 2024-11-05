Актриса Нозанин Абдулвасиева вышла в свет с сыновьями от Александра Гордона

Экс-жена Александра Гордона вышла в свет с детьми от телеведущего. Актриса, режиссер Нозанин Абдулвасиева приехала с сыновьями в московский кинотеатр на премьеру мультфильма "Бернард: миссия Марс" и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
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