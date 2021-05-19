Греф бездумно исполняет директиву Брюсселя

Герман Греф заявил, что Сбер готов выделить своим клиентам 1 трлн рублей кредитных ресурсов, чтобы «полностью преодолеть углеродный след»: «Это большая работа, в нее надо включаться максимально быстро всем финансовым институтам и предприятиям.