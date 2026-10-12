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Газета.ру

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Суд взыскал с "Аксельфарма" почти 567 млн рублей за продажу аналога "Тагриссо"

Суд взыскал с "Аксельфарма" почти 567 млн рублей за продажу аналога "Тагриссо"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование ФАС о взыскании с «Аксельфарма» 566,95 млн рублей, полученных от продажи противоопухолевого препарата «Осимертиниб».

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