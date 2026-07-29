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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур выиграл первый матч после свадьбы. Его баланс с Циципасом – 2:12

Алекс де Минаур победил Стефаноса Циципаса на старте турнира в Вашингтоне – 6:4, 3:6, 6:3. Австралиец сократил отставание в личных встречах – 2:12.

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