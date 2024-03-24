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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри о командной тактике: «Все честно. Я надеялся, что Ландо пройдет меня, а потом нагонит и обойдет Леклера»

Пилот «Макларена» посчитал правильным решение команды провести размен позициями между ним и Ландо Норрисом.

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