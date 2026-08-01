Теплоход «Росатома» затонул в Чёрном море после атаки дронов ВСУ

Два дрона ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз в 240 км от Новороссийска.Контейнеровоз «Янина», принадлежащий компании Fesco, затонул минувшей ночью в Черном море, примерно в 130 морских милях от Новороссийска в результате атаки морских дронов ВСУ, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.