Теплоход «Росатома» затонул в Чёрном море после атаки дронов ВСУ

Два дрона ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз в 240 км от Новороссийска.Контейнеровоз «Янина», принадлежащий компании Fesco, затонул минувшей ночью в Черном море, примерно в 130 морских милях от Новороссийска в результате атаки морских дронов ВСУ, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии