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Царьград

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Теплоход «Росатома» затонул в Чёрном море после атаки дронов ВСУ

Теплоход «Росатома» затонул в Чёрном море после атаки дронов ВСУ

Два дрона ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз в 240 км от Новороссийска.Контейнеровоз «Янина», принадлежащий компании Fesco, затонул минувшей ночью в Черном море, примерно в 130 морских милях от Новороссийска в результате атаки морских дронов ВСУ, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

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