Штрафные баллы на экзамене в ГАИ 2025: за что их начисляют

Водители не дадут соврать: экзамен в ГАИ – это незабываемое событие в жизни каждого человека. Одних до сих пор бросает в жар от слова «пересдача», а другие с улыбкой вспоминают свое предстартовое волнение.
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