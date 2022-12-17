Вратарь «Коламбуса» Тарасов проиграл 6-й матч в сезоне, отразив 35 из 39 бросков в игре с «Бостоном»

Даниил Тарасов отразил 35 из 39 бросков в матче против «Бостона». «Коламбус» уступил «Брюинс» (2:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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