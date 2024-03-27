Bloomberg: слова Макрона об отправке военных разгневали американских чиновников

Как пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника, заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину разгневали американских чиновников и вызывали упрек со стороны германского канцлера Олафа Шольца.
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