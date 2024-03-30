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Собчак назвала «большой ошибкой» возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом

Собчак назвала «большой ошибкой» возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом

Процедуру присвоения певице статуса начала Генеральная прокуратура РФ.Журналистка Ксения Собчак высказала свое мнение по поводу возможного признания Аллы Пугачевой, уехавшей из России после начала СВО, иностранным агентом.

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Комментарии
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Иван
сама уже 100 раз наболтала на Ин агента,,,
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13 час.

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