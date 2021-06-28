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Недоучки рулят

Недоучки рулят

«Высшее образование ума не дает», ─ говорили в наше время, когда в вузы поступали только способные к обучению люди.

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Alex Imen
То, что тянут в школе на протяжении 11лет,вызывает недоумение.
Александр 24
После 8 классов пошёл в машиностроительный техникум. Потом сразу армия,а после армии я уже инженер с окладом 100 руб. Поступил в МВТУ и по окончании ( на вечернем почти 6 лет ) я вполне состоявшийся старший инженер,а через два года и нач. отдела. А если бы не пошёл в техникум? После 10 кл. в институт? А вдруг бы не поступил? Армия и после неё я никто. Без профессии,без ничего - жизнь начинать с нуля. Пока отучишься,пока чуть поработаешь и к тридцати ты всего лишь мелкий клерк ( если нет "мохнатой руки"). Так что девочка ( в конце статьи автора ) большая умница.
Владимир Eвтушенко
после техникума вы техник, а не инженер. А старший инженер это должность, до которой можно и всю жизнь не дойти, если её нет в списке профессий завода.
Александр 24
Что Вы мне разъясняете? По диплому - техник,а принят был на должность инженера,что тут особенного? И интересно на каких-это Вы заводах работали,что там не было должности старшего инженера? И вообще,зачем Вы всё это пишете? Вам ксерокопия моей трудовой книжки что ли нужна?
Владимир Eвтушенко
Не вижу противоречия в ваших словах. Просто в дипломе техникума писали техник, а не инженер. На ГПЗ -5 не было таких должностей . Главный инженер был, инжненеры цехов были, а старших инженеров не было
Александр 24
Ну и чего? Что Вы хотели сказать-то? Я разве написал,что всю жизнь работал в цехе? Ст.инженером я был в конструкторском отделе. Вам-то это всё зачем?
Владимир Плотников
Сегодня и коледжи заманивают тем, чо приравнивают свой процесс к высшему образованию. Я окончил техникум, затем ВУЗ. И знаю, что там разные подачи знаний. Разные уровни, потому как ориентация была заложена правильная. Всё подстраивалось под производство. А сейчас производство не на первом месте и грани систем знаний стёрты. Ну, а денежный момент, он и убьёт школу. Потом будет мрак, и лишь потом начнётся трудный момент восстановления старой школы с поправками на требования времени. СССР не смог внети поправки, потому и развалился. Там тоже правили троечники, только с рекомендациями КПСС.
Ия Сап
Это так....в СССР правили троечники, только с рекомендациями сначала ВЛКСМ...потом КПСС
Гаражный кооператив ЛАДА
Говоришь троечники правили?!? После армии пришёл работать в НИИ, монтажником. Через пол года, за плечами только технарь, воплощаю, втихоря, в жизнь свою технологию. Мои изделия проходят все испытания 100% годности. По старой технологии только 40% проходили испытания, остальные в брак. Трудозатраты в 8 раз меньше. Посыпались кляузы от высокобразованных. Меня переводят в сборку. Через пол года я опять своё применяю и опять 100% выход после испытаний и трудозатраты в четыре раза меньше, против расписанной технологии и выхода 60%. И опять кляузы. Я за свою жизнь начинал с начала с рабочих специальностей ПЯТЬ РАЗ, а заканчивал, из-за кляуз, руководителем темы, подо мной было по 5 - 6 заводов по РОССИИ. Дважды главным инженером на опытно - экспериментальных заводах. И всё это при двух технарях и без рекомендаций КПСС. Один человек говорил:" Конструктором, инженером НАДО РОДИТЬСЯ! ИНСТИТУТ ДАЁТ ТОЛЬКО КАРТОНКИ, А НЕ МОЗГИ."
Владимир Плотников
Во-первых, я с вами на брудершафт не пил. Чуствуется ваше образование. Во-вторых, я не поп, мне ваши исповеди не интересны.
Регина Станиславовна
У нас в городе авиатехникум есть, там давно уже нет ни чего связанного с авиацией.
tatiana tchepikova
" ...нет НИ ЧЕГО" ?????
Ирина
Враги коммунистов ,захватившие СССР ,доказали ,что им не впок хорошее образование и воспитание ,а то "образование ",которое они дают детям и молодежи ,хватает только на то ,чтобы отсиживать в офисах "купи-продай ", но не заниматься развитием страны ,зарабатывать деньги для страны и народа .
Nikolay Gerasimenko
Увы и ах. Хрен бы с ними, со студентами, но ведь потом после ВУЗа этих горе выпускников пристраивают "рулить" серьезными проектами. Например космос, рыбная промышленность, да много чем. А в итоге имеем, то что имеем. Стая львов, у которой вожак баран, слабее стада баранов, у которых вожак лев.
Валерия Шорохова
Ну и о чем мы говорим? В первом комментарии вместо НИЧЕГО написано ни чего, а во втором где стоят запятые? Загляните на грамота.ру, поучитесь...
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России все тип топ. Это во времена СССР мало вероятно, если конечно ты не блатной, с института стать руководителем предприятия, директором завода и т.д. сейчас без проблем, кругом блатата, свои, родственники и ни каких знаний не надо, и по специальности можно не работать,главное то бы папа был чиновником, политиком и сынка руководителем управляющей в 22 года сделаем,или как трудоустраивал своих деток Рогожин, ну что говорить... Посмотрите на последствия проведенных реформ в Российской экономики, с ее безработицей, продвинутой миграционной политикой, когда рулят диаспоры и т.д. За 2 года 1,3 мил уморили стариков с их нищенскими пенсиями, и мизерными зарплатами работяг... Голодомор населения при наличии продовольствия и геноцид Русского народа...
Олег Кондратьев
Всё пропало! Гипс сымают, клиент уезжает!!!
Гаражный кооператив ЛАДА
Да куда он, клиент, на хрен денется!? Влюбится и женится!
Мария Mazurina
Не корректный опрос. Нужен пункт "Всем ли нужно высшее образование?". А на вопрос про нужность высшего образования многие ответят, что "Да". "Высшее образование нужно, но далеко не всем"- вот так будет звучать мой ответ на вопрос о нужности высшего образования.
Nikolia Vovchenko
Вы правы относительно формулировки...Хотя то,что называют "Образование",больше напоминает ликбез и просвещение "по отдельной профессии"
Михаил добрый маргинал
А че в ссре было по другому?))))))))))
Nataly
В ССРе было ещё хуже, как говорила моя бабушка -"Ума нет - иди в пед, стыда нет - иди в мед, все психические - в политехнический, а весь отброс - идёт в сельхоз. .. мне после десятилетки школы было сказано иди хотьв заборо строительный, в но что бы вышка была- не позорь семью. вот так я и поплелась воссийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена( в нашей семье его называли ликбез)получать дипломчик , которым потом ни разу не воспользовалась и получать те знания которых мне в дальнейшем было маловато для жизни уже после первой вышки пришлось ещё две выхватывать для реальной работы, подтверждать дипломами свою квалификацию.
Михаил добрый маргинал
Если некуда идти поступай скорей в ЛЕТИ)))
Любовь Гульбасова
Образование нужно всегда.

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