В пресс-центре ТАСС (Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в сфере онлайн-торговли, на которой обсудили динамику рынка интернет-продаж, контроль качества товаров и услуг, а также меры по предотвращению нарушений в период распродаж.