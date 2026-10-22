В пресс-центре ТАСС (Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в сфере онлайн-торговли, на которой обсудили динамику рынка интернет-продаж, контроль качества товаров и услуг, а также меры по предотвращению нарушений в период распродаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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