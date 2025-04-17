На Смоленщине стартует сезон професионального футбола

Матчи смоленских команд пройдут в выходной день, причём практически в одно и то же время В эту субботу играми местных професиональных команд, объединённого «Днепра» и коллектива госуниверситета спорта, откроется футбольный сезон для Смоленской области.
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