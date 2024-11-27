Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп и уходящий глава Белого дома Джо Байден подписали меморандум, который формализует начало переходного периода по передаче власти, заявил штаб Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии