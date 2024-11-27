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Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп и уходящий глава Белого дома Джо Байден подписали меморандум, который формализует начало переходного периода по передаче власти, заявил штаб Трампа.

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