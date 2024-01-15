Тренер Игнатьев заявил, что "Зенит" намерен выиграть РПЛ в 2024 году

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что закупка бразильских игроков Нино, Педро и Артура, которую в январе текущего года осуществил петербургский "Зенит", говорит о твердом желании руководства клуба защитить чемпионский титул.