Минувшей ночью Кубань атаковали в общей сложности 14 дронов ВСУ

Минувшей ночью Кубань атаковали в общей сложности 14 дронов ВСУВ Минобороны РФ назвали число атаковавших Кубань украинских дронов - В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии