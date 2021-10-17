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Первые новобранцы из Ставропольского края убыли в соединения и воинские части ЮВО

Первые новобранцы из Ставропольского края убыли в соединения и воинские части ЮВО

В ходе осеннего 2021 призыва из Ставропольского края будет направлено более 2 тыс. военнослужащих для прохождения военной службы .

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