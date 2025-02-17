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Хойсген: Конференция в Мюнхене стала кошмаром для Европы

Хойсген: Конференция в Мюнхене стала кошмаром для Европы

С другой стороны, было извлечено много полезной информации, считает руководитель мероприятия.Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что мероприятие 2025 года стало кошмаром для Европы.

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