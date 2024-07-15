Убийство на Рышкановке: Почему так долго рассматриваются заявления о предоставлении убежища

Гражданин Турции, убитый в столичном секторе Рышкановка, не был экстрадирован британским властям, поскольку подал заявление о предоставлении убежища в Республике Молдова, заявил юрист Ассоциации Promo-LEX Вадим Виеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии