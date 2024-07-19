Орбан прокомментировал закон «об иноагентах» в Грузии

Премьер Венгрии уверен, что принятые меры должны укрепить суверенитет страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Грузия пытается сохранить свой суверенитет, поэтому правительство этой страны решило принять закон «об иностранных агентах».
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