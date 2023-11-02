Дадонов забил 3-й гол в сезоне – «Калгари». У него 4 очка в 8 матчах

Форвард «Далласа» набрал 4-е (3+1) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 8 игр. Сегодня за 12:28 (1:18 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».