Политика как он...
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Политика как она есть

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Армия США заключила «таинственный» контракт на поставку «Свиней»

Армия США заключила «таинственный» контракт на поставку «Свиней»

Армия США заключила контракт на поставку пулеметов M60, которые военные называли The Pig («Свинья») из-за недостаточной надежности.

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