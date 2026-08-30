Судно с 270 пассажирами затонуло у Северного Кипра

Sipa USA/ТАSS Пассажирское судно с 270 людьми на борту затонуло вблизи берегов Северного Кипра. Об этом 30 августа сообщил телеканал TRT Haber.
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