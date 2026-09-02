В Заринском районе медведь разорил пасеку неподалеку от двух сел

О случаях выхода диких животных сельчане сообщали по единому номеру экстренных служб 112 Жители Заринского района Алтайского края за последнюю неделю несколько раз сообщали о появлении медведей возле населенных пунктов.
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