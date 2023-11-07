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В МВД Украины раскрыли подробности гибели помощника Залужного

В МВД Украины раскрыли подробности гибели помощника Залужного

По данным Игоря Клименко, помощник главкома ВСУ взорвался, показывая сыну подаренную гранатуГлава МВД Украины Игорь Клименко в своём телеграм-канале подтвердил смерть Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.

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