В МВД Украины раскрыли подробности гибели помощника Залужного

По данным Игоря Клименко, помощник главкома ВСУ взорвался, показывая сыну подаренную гранатуГлава МВД Украины Игорь Клименко в своём телеграм-канале подтвердил смерть Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.
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