Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Испорченный телефон. Как соотнести риторику Трампа с заявлениями Москвы?

Испорченный телефон. Как соотнести риторику Трампа с заявлениями Москвы?

Автор: Алексей Белов  В Стамбуле начались новые переговоры делегаций России и США в закрытом для прессы формате.

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Комментарии
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Владимир Швецов
После Стамбульской встречи Трамп продлил санкции против России на год и ужесточил их исполнение, особенно в сфере серого экспорта нефти и алюминия.
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15 час.
Владимир Швецов
Любим обманываться. И грабли не помогают.
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15 час.
АА
Алекс Архипов
Контора пишет...
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12 час.
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