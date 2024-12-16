Глава Минтруда напомнил россиянам о трех выходных после 28 декабря

Глава Минтруда России Антон Котяков, отвечая на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил о том, что после этого у жителей страны ожидается еще три выходных перед новогодними праздниками .
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