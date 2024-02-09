Волноваха благодарит Ноябрьск за поддержку

Видеоблагодарность для ноябрян прислали представители администрации Волновахского района. Замглавы администрации Елена Снисаренко (справа) призналась, что с самого начала сотрудничества с Ямалом район получает всестороннюю помощь.
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