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Кто выиграл от введения QR-кодов в кафе и ресторанах

Кто выиграл от введения QR-кодов в кафе и ресторанах

Несмотря на финал европейского футбольного первенства, минувшим вечером в Москве было тихо. В спортбарах вместо аншлага и шумных компаний можно было увидеть лишь единичных болельщиков, потому что без QR-кода в заведения общепита сейчас не попасть.

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