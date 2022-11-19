Правда.ру

2 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lidnik58 V
    А статья о чЕм?Марков объяснил, ...
  • Андрей Шишинов
    Вы не понимаете!!! Это ДРУГОЕ!!!Шольц обратился к...
  • Аркадий Петросян
    Интересно, а эксперт не задумался для чего России заморозка конфликта? Обычно заморозку, остановку просит слабая стор...Марков объяснил, ...

Число погибших после взрыва газа в доме на Сахалине возросло до девяти человек

Число погибших после взрыва газа в доме на Сахалине возросло до девяти человек

Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал, что число погибших после взрыва газа в пятиэтажном доме населённого пункта Тымовск Сахалинской области возросло до девяти человек, среди которых четверо детей, ещё один человек остаётся под завалами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх