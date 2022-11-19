Число погибших после взрыва газа в доме на Сахалине возросло до девяти человек

Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал, что число погибших после взрыва газа в пятиэтажном доме населённого пункта Тымовск Сахалинской области возросло до девяти человек, среди которых четверо детей, ещё один человек остаётся под завалами.
Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал, что число погибших после взрыва газа в пятиэтажном доме населённого пункта Тымовск Сахалинской области возросло до девяти человек, среди которых четверо детей, ещё один человек остаётся под завалами.
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