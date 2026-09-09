Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Народный артист России Филипп Киркоров 9 сентября открыл памятник своим родителям Бедросу Киркорову и Виктории Марковне на Троекуровском кладбище в Москве.
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