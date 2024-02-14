Плановые отключения электричества в Астрахани коснутся лишь двух улиц, зато в Камызякском районе – 10 поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В среду, 14 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Заболдинском районе РЭС (с 12:00 до 19:00); Ахтубинский район – г.