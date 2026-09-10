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«Сама в шоке»: Надежда Ангарская сбросила 38 кг и показала тележку с водой вместо жира

«Сама в шоке»: Надежда Ангарская сбросила 38 кг и показала тележку с водой вместо жира

Ангарская показала фигуру после похудения на 38 кг Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская продемонстрировала в соцсетях результат масштабного похудения, сбросив 38 килограммов.

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