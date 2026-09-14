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Шаляпин купил особняк за 150 млн, а SHAMAN показал съёмную квартиру под студию

Шаляпин купил особняк за 150 млн, а SHAMAN показал съёмную квартиру под студию

Один артист обживает новый дом, другой объясняет, почему до сих пор снимает. Прохор Шаляпин провёл видеообзор особняка в Подмосковье за 150 миллионов рублей.

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