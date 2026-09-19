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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Киев готовят к эвакуации

Анатолий Шарий: Киев готовят к эвакуации

Почему эвакуацию запретили называть эвакуацией? Почему пожилые и маломобильные отказываются уезжать из Киева? За что именно должны платить люди, если переселение организует государство? И что чувствуют сотрудники КГГА, которых заставляют ходить по домам? «В КГГА эвакуацию переименовали в переселение» По моей информации, в КГГА сложилась довольно интересная ситуация с так называемой «эвакуацией» жи… Читать далее: https://govorit.

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