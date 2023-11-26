Идеальный завтрак: какие продукты можно есть натощак, а от чего лучше воздержаться

У каждого из нас есть свои утренние ритуалы, чтобы взбодрить организм после сна. Помимо физических упражнений и горячего душа, первая пища, которую вы отправите в свой голодный желудок, может задать настроение на целый день.
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