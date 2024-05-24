Боня в розовых перьях появилась в Каннах — затмила Собчак на светской вечеринке

Две звезды «Дома-2» столкнулись на мероприятиии лицом к лицу. Виктория Боня соцсетиВиктория Боня в этом году добиралась до Каннского кинофестиваля с большим трудом, зато теперь в последние пару дней пытается успеть на все возможные вечеринки.
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