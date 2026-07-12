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Месси забил 7 голов и отдал 8 ассистов в плей-офф ЧМ за 15 игр. У Роналду 1+0 в 10 матчах

На счету Криштиану Роналду значительно меньше голевых действий в плей-офф чемпионатов мира, чем у Лионеля Месси .

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