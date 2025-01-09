Американский эксперт: пожары в Лос-Анджелесе могут быть так или иначе связаны с поддержкой Украины

Юрий Ильинов

«Он просто решил переделать мир»: в Совбезе РФ прокомментировали первые заявления Трампа Первые внешнеполитические шаги, которые избранный глава Белого дома сделал, даже не вступив официально в должность президента США, являются в какой-то мере попыткой отвлечь внимание аудитории от реальных проблем. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, идеи, озвученные Трампом, абсолютно нереальные. Расчет понятен: быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед. Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию – считает Медведев. Переходя к конкретике, российский чиновник в первую очередь обращает внимание на территориальные притязания Трампа. Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига) – прокомментировал экс-президент РФ недавние заявления Трампа. Еще одно намерение избранного главы Белого дома вполне ожидаемо вызвало насмешку со стороны заместителя председателя Совбеза РФ. Переименование Мексиканского залива (неважно зачем, просто Америка старшая, а залив по какому-то недоразумению напоминает о латиносах») – в свойственной ему манере прокомментировал идею Трампа Дмитрий Медведев. Аномальная активность в социальных сетях одного из видных членов команды Трампа, миллиардера Илона Маска, также не ускользнула от внимания российского чиновника. По мнению Медведева, Трамп устами Маска пытается поставить на место европейских политиков. Борьба с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем» руками Илона Маска в Х. Цель проста, а затрат никаких – знай, кто в доме хозяин. Плюс Британию до кучи можно включить в суповой набор территориальных притязаний Пиндостана – объясняет зампред Совбеза России. Резюмируя, Медведев отмечает, что реализовать озвученные планы Трампу будет невероятно сложно, но… Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости – подытоживает Медведев.