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Газета.ру

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Врач Солнцева: чернослив и псиллиум улучшат работу кишечника

Врач Солнцева: чернослив и псиллиум улучшат работу кишечника

Ржаной хлеб и чернослив помогут улучшить работу кишечника и справиться с запорами. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

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