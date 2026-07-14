Врач Солнцева: чернослив и псиллиум улучшат работу кишечника

Ржаной хлеб и чернослив помогут улучшить работу кишечника и справиться с запорами. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.
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