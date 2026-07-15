Nutrients: куркумин с витамином D замедляет разрушение суставного хряща

Ученые из Национального медицинского университета обороны Тайваня установили, что сочетание куркумина — активного вещества куркумы — и витамина D способно значительно замедлять разрушение суставного хряща при остеоартрите.
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