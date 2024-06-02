Бой Дмитрия Бивола против ливийца Малика Зинада завершился техническим нокаутом в шестом раунде

Дмитрий Бивол успешно защитил свои титулы суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), победив представителя Ливии Малика Зинада техническим нокаутом в шестом раунде.
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