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Мендель: Зеленский уволил кабмин сразу после получения денег от Запада

Мендель: Зеленский уволил кабмин сразу после получения денег от Запада

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X заявила, что роспуск кабинета министров произошёл сразу после того, как Киев объявил о получении финансирования на войну на два года вперёд.

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