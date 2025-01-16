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Царьград

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СГК напомнила о перерасчете за тепло в четырех городах Кузбасса

СГК напомнила о перерасчете за тепло в четырех городах Кузбасса

Жителям пересчитают данные за отопление уже в первом квартале 2025 года.Скоро жители Кемерова, Новокузнецка, Белова и Мысков получат перерасчеты за отопление.

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