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Анферни Саймонс может перейти в «Орландо», «Майами» или «Лейкерс» (Clutch Points)

Контракт Саймонса истекает следующим летом. Он заработает 27,7 млн за последний сезон. Инсайдер Clutch Points Бретт Сигель заверяет, что летом 25-летний защитник окажется в другом клубе.

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