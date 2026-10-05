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Сибига призывает Запад «решительно отреагировать» на удары России по мостам

Сибига призывает Запад «решительно отреагировать» на удары России по мостам

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал западные страны отреагировать и ответить на российские удары по мостам в Киеве.

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