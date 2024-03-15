Обзорный телескоп VLT получил изображение «темной башни» в космосе

Кометная глобула GN 16.43.7.01 / © ESO / VPHAS+ team Новое изображение объекта GN 16.43.7.01, который находится на расстоянии 5000 световых лет от Земли, по направлению к созвездию Скорпион, получил обзорный телескоп VLT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии