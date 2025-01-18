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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Влэшик призвал НХЛ учредить новый приз для защитников за игру в обороне: «Сейчас у нас один «Норрис», и это абсурд. У форвардов есть «Селки», а у защитников такой награды нет»

 37-летний защитник «Сан-Хосе» ни разу в карьере не попал в топ-10 в голосовании за обладателя «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику НХЛ).

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